Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

15.03.2022 17:11
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, Kovid-19'un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırılacağını bildirdi.

Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, Kovid-19'un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırılacağını bildirdi.

Kuipers, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen, 23 Mart'tan itibaren sadece el yıkama, hijyene dikkat etme gibi tavsiyelerin geçerli olacağını söyledi.

Aynı günden itibaren kalan diğer kuralların tamamen kaldırılacağını belirten Kuipers, seyahat edenler için de kuralların değişeceğini açıkladı.

Buna göre, geriye kalan Kovid-19 kuralları olan toplu taşımada maske takma şartı ve 500 kişinin üzerinde kapalı alanda hizmet veren mekanlara girişte 1G olarak adlandırılan negatif korona test sonucu ibraz edilmesi mecburiyeti 23 Mart'ta son bulacak. Evden çalışma tavsiyesi bugünden itibaren kaldırılacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ve dışından Hollanda'ya seyahat eden AB vatandaşları için negatif test sonucu ibrazı, iyileşme veya aşı sertifikasına sahip olma zorunluluğu sona erecek.

Toplu taşımada maske takılması tavsiye olarak devam edecek.

YORUMLAR
500
İspanya Başbakanı, AB enerji politikasında reform için 8 ülke başbakanıyla görüşecek İspanya Başbakanı, AB enerji politikasında reform için 8 ülke başbakanıyla görüşecek Intel, Avrupa'da yeni çip fabrikası için Almanya'yı seçti Intel, Avrupa'da yeni çip fabrikası için Almanya'yı seçti

Avrupa Birliği, Hollanda, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Putin'e karşı savaşmak için Japonya'dan geldi, dünyaya seslendi: Ukrayna'nın kaderini değiştirelim
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:17:27. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement