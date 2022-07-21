Hollanda'da tur teknesi ile deniz taksisi çarpıştı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde tur teknesi ile çarpışan deniz taksisi battı. Batan taksideki 6 kişi kurtarıldı.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde yer alan Nieuwe Maas Nehri'ndeki Erasmus Köprüsü'nün altından geçen tur teknesi, deniz taksisiyle çarpıştı. Tur teknesi bir süre sonra dururken, deniz taksisi battı. Bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Batan deniz taksisindeki 1'i çocuk 6 kişi sudan çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, deniz trafiği durduruldu. - ROTERDAM
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