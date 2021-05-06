Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor! - Son Dakika

Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor!

06.05.2021 13:53

12 yıl boyunca Hollanda'da turizm işi yapan 44 yaşındaki İshak Sönmezsoy, Türkiye'ye gelince işini bırakma kararı aldı. Muş'ta 20 dönüm arazi üzerine kaz çiftliği kuran Sönmezsoy, yılda 5 bin civciv üretiyor ve ürettiği kazların siparişlerine yetişemiyor. Sönmezsoy'un hedefi ise işleri daha da büyütüp gelecek yıllarda bu sayıyı 15 bine çıkartmak.

2003-2015 yılları arasında Hollanda'da turizmle ilgilenen ve 2016'da Hasköy ilçesine gelerek 20 dönüm alan üzerine kaz üretim ve yetiştiricilik çiftliği kuran 44 yaşındaki İshak Sönmezsoy, her sabah tesisteki yumurtaları zevkle topluyor. Elde ettiği kaz yumurtalarını tek tek özenle sudan geçirerek kuluçka makinesine dizen Sönmezsoy, onlara gözü gibi bakıyor. Yaklaşık 4 ay içerisinde binlerce civciv üretimi yapan Sönmezsoy, elde ettiği civciv ve kazları çevre il ve büyükşehirlere satıyor. Üretimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İshak Sönmezsoy, 5 yıldan bu yana kaz üreticiliği yaptığını ve yıllık ortalama 5 bin civciv ürettiğini söyledi.

Hollanda'da turizm işini bırakıp Muş'ta kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

HEDEF 15 BİN

Çiftlikte Alman Mast, Fransız g35-g36, kırma, Linda ve Çin kazı ürettiğini kaydeden Sönmezsoy, "Ürettiğimiz civcivleri çevre illere gönderirken, yetişkin kazları da kesim olarak büyükşehirlere satıyoruz. Bizim amacımız hedefimizi daha da büyütüp gelecek yıllarda bu sayıyı 15 bine çıkartmak. Muş'ta şu anda yılda 100 bin kaz üretiliyor. Şu anda yaklaşık elimde 300 damızlık kaz bulunuyor. Mart başlarında kazlar yumurtlamaya başlar ve bazen temmuz ayının son haftasına kadar devam eder. Bizlerde elde ettiğimiz yumurtaları kuluçka makinesine bırakıyoruz. Bir kaz ortalama 27 ile 32 gün arasında yumurtadan çıkar. Bu havanın ısınmasına ve kazın ırkına göre değişiyor. Kazlar ortalama 6 ile 8 aydan sonra kesime gelir. Kazlar kar yağdıktan sonra kesilir, lezzet ve yağ oranı daha fazla olur. Özellikle büyükşehirlerden talepler çok. Yumurta satışımız, civciv satışımız ve yetişkin kaz satışımız var. Aşırı bir talep var ve taleplere yetişemiyoruz" dedi.

Hollanda'da turizm işini bırakıp Muş'ta kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor!
Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor!
Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor!
Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor!
Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor!
Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor!
Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor!

Hollanda, Hasköy, Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hollanda'da Turizmciydi, Muş'ta kaz işine girdi. Şimdi sipariş üstüne sipariş alıyor! - Son Dakika Ekonomi


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