Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Türk İş Adamının Otelin Bahçesine Koyacağı Uçak Otoyoldan Geçti

Hollanda'da Türk İş Adamının Otelin Bahçesine Koyacağı Uçak Otoyoldan Geçti

44 dakika önce

Türk iş adamı Atilay Uslu'nun sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçak otoyoldan geçti.

Hollanda'da Türk İş Adamının Otelin Bahçesine Koyacağı Uçak Otoyoldan Geçti, System.String[]
Türk iş adamı Atilay Uslu'nun sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçak otoyoldan geçti.

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçağın, ülkenin işlek yollarından biri olan A9 otoyolundan geçişiyle transferin ikinci aşaması tamamlandı.

Geçici bir süre trafiğe kapatılan A9 otoyolu geçişişinde uçağın otoyolu geçebilmesi için bazı sokak lamba direkleri ve otoyol korkulukları yerlerinden çıkarıldı.

Büyük bir ekip çalışması ve uzaktan kumanda ile yürütülen ağır nakliye aracı ile taşınan uçak, cumartesi gecesi sürecek çalışmayla son aşamayı tamamlayarak pazar günü otelin bahçesinde yerini alacak.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, uçağın otoyoldan geçişi öncesi oteldeki etkinliğe katılarak uzun süredir Hollanda'da yaşayan Afyonkarahisar doğumlu 51 yaşındaki Uslu'yu tebrik etti.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği ve davetlinin izlediği uçağın transferi, salıyı çarşambaya bağlayan gece Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan başlamış ve ulaştığı Sloterweg yolunda iki gün beklemişti.

Uçak, yol güzergahında bulunan 16 tarla, kanalların üzerine kurulacak köprü üzerinden ve A9 otoyolundan geçerek Hollanda'nın Haarlemmermeer belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde geçen yıl açılan üç konsept binadan oluşan 44 bin metrekarelik, 680 odalı, 35 bin metrekare alandaki otelin bahçesine konulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'e İkram Edilen Ekmeği 100 Yıl Sonra Yeniden Üretti Türkiye Ocak Ayında 42 Ülkeye Çay Satarak, 773 Bin Dolar Gelir Elde Etti

CNN Türk Spikeri Büşra Sanay'dan Cinsel İçerikli Video İsyanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 07:20:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Türk İş Adamının Otelin Bahçesine Koyacağı Uçak Otoyoldan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]