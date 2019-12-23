Hollanda'da Türk berber Serdar Tetik, içini kuaför salonuna çevirdiği bir minibüsle Avrupa'nın her yerine "seyyar berber" hizmeti veriyor.

Rotterdam'da 9 yıldır kuaför salonu işleten, aslen Bolulu olan Hollanda doğumlu 28 yaşındaki Tetik, Türkiye'de içini kuaför salonuna çevirdiği bir minibüs ile müşterilerinin ayağına gidip onları istedikleri yerde tıraş ediyor.

Ülkede benzeri olmayan minibüste, bir erkek kuaföründe olması gereken tüm ekipmanın yanı sıra müşterinin yakınları için televizyon ve oyun imkanı bulunuyor.

Minibüste, Türk kahvesi ikramıyla başlayan tıraş keyfine Türklerin yanı sıra Hollandalı ve farklı etnik kökenli müşteriler de yoğun ilgi gösteriyor.

Müşterilerinin çoğunluğu iş adamı olan Tetik'in, 2 ay önce başladığı seyyar berber hizmetine Avrupa'nın her yerinden talep geliyor.

Rotterdam'da mesleğine 13 yaşında bir kuaför salonunda çırak olarak başlayan Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyyar berber hizmeti sunduğu minibüse gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

Tetik, "Hollanda'ya farklı bir hizmet getirmek istedim ve 4 yıl önce minibüste seyyar kuaför salonunun ilk fikri oluştuktan sonra arkadaşlarla birlikte projesini hazırladım. Fikir geliştikten sonra yeni bir minibüs aldım ve Türkiye'ye götürüp orada bir firmaya iç dizaynını yaptırdım." dedi.

Hedefinin ilk başlarda her akşam 3-4 müşteri tıraş etmek olduğunu belirten Tetik, "Minibüste tıraş olmak için müşterilerin ilgisi ve isteği yoğun olunca onları kırmamak için bütün gün müşteri alıyorum. Bu günde 15-20 müşteri arasında değişiyor." diye konuştu.

"Müşteri nereye çağırırsa gidiyoruz"

Tetik, Belçika, Almanya, Avusturya gibi ülkelerden de çağrıldığına dikkat çekerek "Müşterinin talebi nerede ve nasıl olursa fark etmez, bizi sadece araması yeterli. Sonra biz oradayız. Her yere gidiyoruz. Hollandalı ve farklı etnik kökenden müşterilerimiz de var. Kuaför salonumda 12,50 avro olan saç tıraşı minibüste 50 avro. Rotterdam dışı için kilometre başına bir avro yol ücreti alıyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı müşterilerin sakin bir şekilde tıraş olmak istediğini belirten Tetik, "Kuaför salonuna gelip kimseyle görüşmek istemeyen ve kafasını dinleyip tek başına tıraş olmak isteyen ya da kendi iş yerinde işini yaparak rahat bir şekilde tıraş olmak isteyen müşterilerimiz var. Bizi en çok esnaflar seçiyor." dedi.

Tetik, bazı müşterilerin farklı ve güzel bir manzarada tıraş olmak istediğini, minibüs sayesinde de bunu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tetik'in müşterisi ve Rotterdam'da iş adamı olan Emrah Güngör, "Yoğun tempo arasında berberden randevu alıp oraya gitmek çok zamanımı alıyor fakat bu şekilde berber kapıma kadar geliyor. Hem iş hem tıraş her ikisini de bir arada götürebildiğimiz için Serdar Bey'in sunduğu hizmetten çok memnunuz." diye konuştu.