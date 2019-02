Hollanda'da Türk Otelin Bahçesine Jumbo Uçak Konuşlandırıldı

TÜRKİYE'nin en büyük turizm gruplarından Corendon Turizm Grubu'nun sahibi olduğu ve Belçika Hollanda ile Lüksemburg 'un coğrafi olarak birlikteliğini anlatan Benelüx'ün en büyük oteli Corendon Village Hotel Amsterdam 'ın bahçesine, Boeing 747-400 uçak yerleştirildi.Türk yatırımcılar Atılay Uslu ve Yıldıray Karaer tarafından kurulan Corendon Turizm Grubu'nun en son yatırımı olarak geçen yıl mayıs ayında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hizmete açtığı Corendon Village Hotel'in bahçesine, dünyanın en eski Boeing 747-400 model uçağı konuşlandırıldı. Benelüks ülkelerinin en büyük oteli olma özelliğini taşıyan Corendon Hotels&Resort'e ait Village Hotel Amsterdam, bundan böyle bahçesinde restoran, kafe, kütüphane, müze ve 5-D uçuş simülatörü olarak kullanılacak jumbo jetiyle hizmet verecek.30 yıl yolcu taşıdıktan sonra son uçuşunu, KLM Havayolları filosunda geçen yıl ekim ayında yaparak gökyüzündeki hizmet ömrünü tamamlayan 'City of Bangkok ' adlı Boeing 747, gövdesi Roma 'da Corendon renklerine boyandıktan sonra Amsterdam Schiphol Havalimanı 'na getirildi. Burada motorları sökülen 71 metre uzunluğa, 65 metre kanat genişliğine ve 408 yolcu kapasitesine sahip uçak, son görev noktası olan otelin bahçesine yerleştirilmek üzere önceki gece 12,5 kilometrelik kara yolculuğuna başladı. Uçağın geçişi sırasında ülkenin en işlek yollarından A9 otobanı, geçici bir süre trafiğe kapatıldı. Uçağın havalimanından otele getirilmesi için yol üstündeki 16 tarla ve kanalların üzerine geçici köprüler kuruldu. Uçağın otoyolu geçebilmesi için bazı aydınlatma direkleri ve otoyol korkulukları yerlerinden söküldü. Uçağın geçişini takip etmek isteyenler için İSE otobanın çevresinde güvenlik bariyeri oluşturuldu.OTELİN BAHÇESİNE 57 MANEVRAYLA YERLEŞTİRİLDİ100 kişilik ekibin görev aldığı ve uzaktan kumanda ile yürütülen 192 tekerli ağır nakliye aracı ile taşınan 170 tonluk uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan çarşamba gecesi başlayan yolculuk sonunda, pazar günü sabaha karşı Benelüx'ün en büyük oteli olma özelliğini taşıyan üç konsept binadan oluşan 44 bin metrekarelik alanda 680 odalı otelin bahçesine 57 manevrayla yerleştirildi. Pek çok ülkeden gelen binlerce kişi de bu anı izledi.YILLIK 500 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİCorendon Turizm Grubu kurucu ortakları Yıldıray Karaer ve Atılay Uslu ile Proje Direktörü Günay Uslu, ortak basın toplantısı düzenleyerek uçak projesi ve şirket hedefleri hakkında bilgi verdi. Yıldıray Karaer, grup bünyesinde Hollanda ve Belçika'nın en büyük tur operatörleri arasında yer alan Corendon Travel'ın yanı sıra bir incoming şirketi, filosunda 24 Boeing 737 bulunan bir havayolu grubu ve 9 tesisli bir otel zinciri olduğunu söyledi.Sundukları tüm hizmetlerde özgün olmaya çalıştıklarını, Türk misafirperverliğini ön planda tutmaya önem verdiklerini kaydeden Karaer, "Yeniliklerle rakiplerimizden ayrılmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bahçesinde bir jumbo jet barındıran VillageHotel Amsterdam'ın çok büyük fark yaratacağına inanıyoruz. Boeing 747-400 tipi bu uçağı uzun bir süreç ve emekler sonucu otelin bahçesine yerleştirdik. Müze, eğitim alanı, kütüphane, toplantı salonu gibi kullanacağız. İlk yılımızda 350 bin, 3 yıl içindeki hedefimiz ise 500 bin ziyaretçiye ulaşmak" dedi.CORENDON'UN İÇİNDE UÇAK BULUNAN İKİNCİ OTELİCorendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Atılay Uslu ise şöyle konuştu:"Village Hotel aslında Corendon Hotelsand Resorts'un içinde uçak bulunan ikinci oteli. Daha önce de Amsterdam'daki ilk otelimiz olan Corendon City Hotel'in 7'nci katına gerçek bir Boeing 737 kokpiti yerleştirmiştik. Büyük ilgi gören bu oda hem eğitim, hem de simülasyon odası olarak hizmet veriyor. Şimdi de Village Hotel'in bahçesinde dünyanın en eski jumbo jetiyle misafirlerimize bambaşka bir deneyim yaşatacağız. Hedefinde her zaman fark yaratan, kaliteli hizmet sunmak olan bir marka olarak bundan sonra da yeniliklerimizle adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz."Proje koordinatörü Günay Uslu ise bünyelerinde bulunan otelleri benzer projelerle havacılıkla ilişkilendirmek istediklerini söyledi. Proje için ruhsat sürecinin çok uzun sürdüğünü kaydeden Uslu, "Devlet adamlarını ikna etmek çok zor olmadı, fakat tarla sahipleri olan 16 çiftçiyi ikna etmekte zorlandık. Bunların 6 tanesi çok zorluk çıkardı. Çok uçuk rakam isteyenler oldu, pazarlık yaparak bir sonuca vardık. İnat ettik, artık yapacağız dedik, ondan sonra inatla buraya getirdik. İnsanlar gerçekten başarabilecekler mi diye oturup bizi seyrettiler. Binlerce kişi geldi ve biz bunu beklemiyorduk" diye konuştu.CORENDON'UN 9'UNCU OTELİCorendon bünyesinde 9'uncu otel olarak Mayıs 2018'de Amsterdam'ın havalimanı bölgesi 'Schipholweg in Badhoevedorp'da açılan 4 yıldızlı Village Hotel, üç farklı binada yer alan 680 oda, suit ve stüdyo daireden oluşuyor. Otelde çeşitli restoran ve barlar, havuz ve fitness aktivitelerinin yanı sıra 11 tam donanımlı toplantı odası ile sinema salonu bulunuyor. Daha önce dünyaca ünlü bir teknoloji firmasının Amsterdam'daki ofisi olarak kullanılan bina, renove edilerek otele dönüştürüldü. Otelin yatırım bedeli 80 milyon Euro olarak açıklandı. Grup, 10'uncu otel yatırımını ise bu yıl içinde Hollanda Antilleri 'nde (Karaipler) yer alan Curaçao Adası'nda Corendon Beach Resort adıyla açacak.- Amsterdam