Hollanda'da Türk restoranı "Yılın En İyi Restoranı" seçildi

Restoranın sahibi Mustafa Kabadayı, "Ortalama günde 350 ile 500 arası sipariş alıyoruz.

Restoranın sahibi Mustafa Kabadayı, "Ortalama günde 350 ile 500 arası sipariş alıyoruz. Bazı yoğun olan günlerde ise bu 600'e kadar çıkıyor. Müşteriler bizi kalitemiz ve hızlı olmamızdan dolayı seçiyor" dedi.

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