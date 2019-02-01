Hollanda'da Türk restoranı "Yılın En İyi Restoranı" seçildi
1 saat önce
Restoranın sahibi Mustafa Kabadayı, "Ortalama günde 350 ile 500 arası sipariş alıyoruz.
Restoranın sahibi Mustafa Kabadayı, "Ortalama günde 350 ile 500 arası sipariş alıyoruz. Bazı yoğun olan günlerde ise bu 600'e kadar çıkıyor. Müşteriler bizi kalitemiz ve hızlı olmamızdan dolayı seçiyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48
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