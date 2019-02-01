Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Türk restoranı "Yılın En İyi Restoranı" seçildi

Hollanda'da Türk restoranı "Yılın En İyi Restoranı" seçildi

1 saat önce

Restoranın sahibi Mustafa Kabadayı, "Ortalama günde 350 ile 500 arası sipariş alıyoruz.

Hollanda'da Türk restoranı
Restoranın sahibi Mustafa Kabadayı, "Ortalama günde 350 ile 500 arası sipariş alıyoruz. Bazı yoğun olan günlerde ise bu 600'e kadar çıkıyor. Müşteriler bizi kalitemiz ve hızlı olmamızdan dolayı seçiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 

Ekonomi
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