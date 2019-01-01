Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Türk Vatandaşına Evinin Önünde Bıçaklı Saldırı

Hollanda'da Türk Vatandaşına Evinin Önünde Bıçaklı Saldırı

1 saat önce

Hollanda'nın Oss kentinde bir Türk vatandaşı, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı.

Hollanda'da Türk Vatandaşına Evinin Önünde Bıçaklı Saldırı, System.String[]
Hollanda'nın Oss kentinde bir Türk vatandaşı, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı.

Sperwerstraat Caddesi'nde 50 yaşındaki bir Türk, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırıyı kaç kişinin gerçekleştirdiğinin tespit edilemediğini açıklayan polis, saldırıya uğrayan şahsın ailesinin can güvenliği için başka bir yere nakledildiğini açıkladı. Oss Belediye Başkanı Wobine Buijs ise, "Schadewijk semti mahalle sakinleri için can güvenliği riski taşıyan bölge olma yolunda. Aralık başında Schadewijk semtin güvenilir bir bölge olmadığını ilan etmiştim. Bölge polis komiseri ile yaptığım görüşme sonucunda polis semtte daha çok gözetim altına tutacak. Geçmişte de sokakta dolaşan gençler hava fişek atıp, insanları rahatsız etmişlerdi. Schadewijk semtinin sakine kavuştuğu dediğimiz anda bir kişinin evin kapısında bıçaklanması bizleri elbette üzdü. Ailenin can güvenliği için isim belirtmemiz uygun değil" dedi. - AMSTERDAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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