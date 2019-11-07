Son Dakika Haberleri: Hollanda'da uçak korsanlığı ihbarı asılsız çıktı
Son Dakika Güncel Hollanda'da uçak korsanlığı ihbarı asılsız çıktı

Hollanda'da uçak korsanlığı ihbarı asılsız çıktı

7 saat önce

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda uçak korsanlığı protokolünün yanlışlıkla etkinleştirildiği belirtildi.

Hollanda'da uçak korsanlığı ihbarı asılsız çıktı, System.String[]

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda uçak korsanlığı protokolünün yanlışlıkla etkinleştirildiği belirtildi. Yetkililer havalimanında durumun normale döndüğünü duyurdu.

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda Air Avrupa Havayollarına ait bir uçakla ilgili yapılan ihbar polisi alarma geçirdi. Güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı olay sonrasında özel harekat polisleri havaalanına sevk edildi. Olay sonrasında yetkililer tarafından yapılan açıklamada durumun normale döndüğü, uçak korsanlığı protokolünün yanlışlıkla etkin hale getirilerek yanlış kod girildiği ve güvenlik güçlerinin soruşturmayı tamamlamak üzere olduğu aktarıldı.

(İHA)

Schiphol Havalimanı, Amsterdam, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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