Hollanda'da "Ulusal Lale Günü" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Hollanda'da 'Ulusal Lale Günü' etkinliği - Son Dakika

Hollanda'da "Ulusal Lale Günü" etkinliği

6 saat önce

Hollanda'da, lale mevsiminin başlangıcı dolayısıyla "Ulusal Lale Günü" etkinliği düzenlendi.

Hollanda'da

Hollanda'da, lale mevsiminin başlangıcı dolayısıyla "Ulusal Lale Günü" etkinliği düzenlendi.

Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda üreticiler tarafından sergilenen ve ücretsiz dağıtılan farklı renklerdeki yaklaşık 200 bin laleden almak isteyen binlerce kişi sıraya girdi.

Ellerindeki kağıt poşetleri rengarenk lalelerle dolduran ziyaretçiler, meydanda laleler arasında fotoğraf çektirdi.

Anavatanı Türkiye olmasına karşın Hollanda ile özdeşleşen lale, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı eken Hollandalı üreticiler, bunların yarıya yakınını ise ihraç ediyor.

Amsterdam'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, ocak ayının 3'üncü haftasında cumartesi günü yapılıyor.

Amsterdam, Hollanda, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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