Hollanda'da Ulusal Lale Günü'ne Yoğun İlgi
1 saat önce
Hollanda'da lale mevsiminin başlangıcı dolayısıyla "Ulusal Lale Günü" etkinliği düzenlendi.
Hollanda
'da lale mevsiminin başlangıcı dolayısıyla "Ulusal Lale Günü" etkinliği düzenlendi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam
'da bulunan Dam Meydanı'nda düzenlenen "Ulusal Lale Günü" etkinliğinde farklı renklerde yaklaşık 200 bin lale halka ücretsiz dağıtıldı. Lale almak isteyen Hollandalılar sıraya girdi. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Hollanda Lale Tanıtım Derneği Başkanı Arjan Smit, "Smit Flowers şirketi her yıl yaklaşık on bir milyon lale satıyor. Tüm üreticiler aylardır bugüne hazırlanıyor. Her yıl 200 binden fazla lale ücretsiz dağıtılıyor" açıklamasını yaptı. - AMSTERDAM
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:38 Kaynak: İHA
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