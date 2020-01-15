Hollanda'da Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı başladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu trafiğinde üst üste ciddi bir artış yaşandığını vurgulayarak, "Hollanda pazarını 2019 yılında yüzde 12'ye yakın bir artışla kapattık. Şu anki satışları incelediğimizde yüzde 10 bir artışla 2020'de de tekrar Hollanda'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı artacak gibi gözüküyor." dedi.

Hollandalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve Türkiye'nin en büyük katılımcı olarak yer aldığı Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı başladı.

Utrecht'teki Jaarbeurs salonunda bu yıl 50'ncisi düzenlenen ve 19 Ocak'a kadar devam edecek fuarda, Türkiye, Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin 20 kurum ve kuruluşun katılımıyla açtığı yaklaşık 628 metrekarelik stantla en büyük katılımcı oldu.

Fuarın resmi açılışı dolayısıyla Türkiye standında düzenlenen resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak ve Türkiye'den davetliler katıldı.

Bakan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2019 yılını 51 milyonun üzerinde turist sayısı ile kapatacağını, 2020'de de bütün pazarlarda artış göstererek hedeflerine uygun bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Türkiye'nin 2020 yılında turist sayısındaki hedefin 58 milyon olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Bu hedefi inşallah tutturacağız. Şu anda erken rezervasyon satışları iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

Ersoy, standa olan ilginin çok güzel olduğuna vurgu yaparak, "Biz stant stratejisini değiştik, artık algısı daha yüksek stantlarla fuarlara katılımı gerçekleştiriyoruz. Hollanda'dan Türkiye'ye olan yolcu trafiğinde üst üste ciddi bir artış yaşanıyor. Hollanda pazarını 2019 yılında yüzde 12'ye yakın bir artışla kapattık. Şu anki satışları incelediğimizde yüzde 10 artışla 2020'de de tekrar Hollanda'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı artacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasından sonra Avrupa pazarında tüketici tarafından bir güvensizliğin oluştuğunu işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Biz özellikle yoğun tanıtım yaparak pazardaki pasta payımızı da artırarak bu durumdan etkilenmeden çıkacağız gibi gözüküyor. Son dakika da rezervasyonların artarak devam edeceğini görüyoruz ve bu yüzden tanıtım stratejimizi aralıksız son dakikaya kadar devam etme kararı aldık. Sezon boyunca tanıtıma hiç ara vermeden ağustos ayına kadar devam etmeyi öngörüyoruz. Planlamamızı ve bütçemizi buna göre ayarladık. Bu açıdan 2020'de bizim istediğimiz hedeflere ulaşacağımız gibi gözüküyor."

Ersoy, Hollanda ve Belçika pazarına ortak bir operasyon yapıldığını belirterek, "Belçika pazarının sonuçlarına da baktık, orada çok daha ciddi bir artış var. Yüzde 20-25 gibi bir artış var. Bu da çok sevindirici." dedi.

Bin 300 metrekare alanda kurulan fuardaki Türkiye standını gezen Ersoy, Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği resepsiyonda da bir konuşma yaptı.

Resmi rakamlara göre fuarı her yıl yaklaşık 100 bin kişi ziyaret ediyor.