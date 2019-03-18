Hollanda'da Utrecht Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda 3 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu.
1 saat önce
IHAAW170334-ASA/18-03-2019- Hollanda'da Utrecht Belediye Başkanı silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
IHAAW170334-ASA/18-03-2019
- Hollanda'da Utrecht Belediye Başkanı silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 18.03.2019 17: 03: 34 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:09 Kaynak: İHA
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