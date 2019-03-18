Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Utrecht Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda 3 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu.

Hollanda'da Utrecht Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda 3 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu.

1 saat önce

IHAAW170334-ASA/18-03-2019- Hollanda'da Utrecht Belediye Başkanı silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hollanda'da Utrecht Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda 3 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu., System.String[]
IHAAW170334-ASA/18-03-2019

- Hollanda'da Utrecht Belediye Başkanı silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 18.03.2019 17: 03: 34 TSI
NNNN - AMSTERDAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

Utrecht, Hollanda, 3. Sayfa
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