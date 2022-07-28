Bir süredir Hollanda'da yaşayan Muharip Kore Gazisi 91 yaşındaki Ali Haydar Kızılgöz yaşlılığa bağlı sağlıksak problemlerden dolayı hayatını kaybetti. Kızılgöz'ün naaşı bugün uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Yakınları tarafından naaşı alınan Kızılgöz'ün cenazesi yarın öğleden sonra Sivas Yıldızeli ilçesi Davulalan köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Hollanda, Sivas, Kore, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hollanda'da vefat eden Kore gazisi Sivas'ta defnedilecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.