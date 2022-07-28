Hollanda'da vefat eden Kore gazisi Sivas'ta defnedilecek - Son Dakika
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Hollanda'da vefat eden Kore gazisi Sivas'ta defnedilecek

28.07.2022 12:14
Hollanda'da vefat eden Kore gazisi Sivas'ta defnedilecek

Hollanda'da vefa eden Kore gazisi yarın memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.

Hollanda'da vefa eden Kore gazisi yarın memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.

Bir süredir Hollanda'da yaşayan Muharip Kore Gazisi 91 yaşındaki Ali Haydar Kızılgöz yaşlılığa bağlı sağlıksak problemlerden dolayı hayatını kaybetti. Kızılgöz'ün naaşı bugün uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Yakınları tarafından naaşı alınan Kızılgöz'ün cenazesi yarın öğleden sonra Sivas Yıldızeli ilçesi Davulalan köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Hollanda, Sivas, Kore, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda'da vefat eden Kore gazisi Sivas'ta defnedilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da vefat eden Kore gazisi Sivas'ta defnedilecek - Son Dakika
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