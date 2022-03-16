Hollanda'da yapay et tüketimi denemeleri başlıyor - Son Dakika
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Hollanda'da yapay et tüketimi denemeleri başlıyor

16.03.2022 11:08
Hollanda'da yapay et tüketimi denemeleri başlıyor

Hollanda Parlamentosunda, laboratuvar ortamında üretilen yapay etin tanıtımı ve deneme amaçlı kullanımına izin veren Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve Demokratlar 66 (D66) partisi vekillerinin önerisi kabul edildi.

Hollanda Parlamentosunda, laboratuvar ortamında üretilen yapay etin tanıtımı ve deneme amaçlı kullanımına izin veren Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve Demokratlar 66 (D66) partisi vekillerinin önerisi kabul edildi.

Hollanda Parlamentosunun dünkü oturumunda yapılan oylamada, vekillerin çoğu tüketimi yasak olan sentetik etin deneme amacıyla kullanımına izin veren teklifi onayladı.

D66 vekili Tjeerd de Groot ve VVD Partisi vekili Peter Valstar imzalı teklifte, yapay etin kontrollü koşullarda tüketicilerin tepkilerini ölçmek ve ürünün kalitesini arttırmak için Almanya ve Fransa'da olduğu gibi Hollanda'da deneme amaçlı kullanımına izin verilmesini istedi.

De Groot önergeye ilişkin Twitter'dan "sentetik et denenmeyi hak ediyor" paylaşımında bulundu. Laboratuvar ortamında elde edilen yapay etin üretiminde normaline göre yüzde 40 daha az enerji ve suya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

De Groot, bir önceki denemelerde Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Güvenliği Bakanlığı'nın yapay etlere el koyduğunu hatırlattı.

Büyükbaş hayvanların kök hücrelerinden üretiliyor

Laboratuvar ortamında üretilen et ürünleri ilk defa 2012'de Hollandalı bilim adamı Mark Post tarafından büyükbaş hayvanlardan alınan 40 milyon kök hücreyle üretilmişti.

Post'un kurduğu "Mosa Meat" şirketi yapay etleri piyasaya sürülebilmek için 7,5 milyon avro fon almıştı.

Gelecekte ortaya çıkabilecek muhtemel gıda güvenliği riski ve kıtlık tehlikelerine karşı çözüm olarak ileri sürülen yapay etlerin satışına yönelik ilk adım Singapur'un ABD'li bir şirketin laboratuvarda ürettiği "tavuk etinin" satışına onay vermesiyle gerçekleşmişti.

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Demokrasi, Hollanda, Almanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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