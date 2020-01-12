Hollanda'da yapılan araştırma: Müzik terapisi adli psikiyatride tedavi şansını artırıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hollanda'da yapılan araştırma: Müzik terapisi adli psikiyatride tedavi şansını artırıyor - Son Dakika Dünya

Hollanda'da yapılan araştırma: Müzik terapisi adli psikiyatride tedavi şansını artırıyor

6 saat önce

Aralarında azılı suçluların da bulunduğu zorunlu tedaviye tabi adli psikiyatri hastalarının tedavisinde, müzik terapisinin olumlu katkı sağladığı belirlendi.

Hollanda'da yapılan araştırma: Müzik terapisi adli psikiyatride tedavi şansını artırıyor, System.String[]

Hollanda'da aralarında azılı suçluların da bulunduğu zorunlu tedaviye tabi adli psikiyatri hastalarının tedavisinde, müzik terapisinin olumlu katkı sağladığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda, müzik yoluyla dikkat süreleri artırılan psikiyatri hastalarının iyileşme şansının arttığı gözlendi.

Amsterdam'daki adli psikiyatri kliniği Inforsa ile Amsterdam Üniversitesi ve Enschede Konservatuvarı araştırmacıları, müzik terapisinin, adli psikiyatri hastaları üzerindeki etkilerini araştırdı.

Hollanda'da 4 yıl ve üzeri ceza alan suçlular, "TBS" olarak bilinen bir zorunlu tıbbi rehabilitasyon sürecine tabi tutuluyor. Ciddi psikiyatrik bozukluk nedeniyle kendileri ve çevre için tehdit oluşturan kişiler de, adli psikiyatri tarafından tedavi ediliyor.

Araştırmada ise zorunlu tedavi gören TBS hastaları, mahkeme kararıyla uzun süreli bakıma gönderilenler ile kendilerine zarar verebileceği gerekçesiyle mahkeme tarafından kliniğe gönderilen 3 farklı hasta türü incelendi.

İki gruba ayrılan hastalardan, müzik terapisi uygulananların dikkatini korumada daha başarılı olduğu belirlendi. Müzik terapisi almayan hastalar, dikkat konusunda daha eksik kaldı.

Sonuçları "Frontiers in Neuroscince" adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre Hollandalı uzmanlar böylece, adli psikiyatri hastalarının tedavisinde müzik terapisinin olumlu katkı sağladığını kanıtladı

Araştırmaya göre, dikkat dağınıklığı olan hastalar, tedaviyi daha sık ve kolay bırakıyor. TBS kliniğinde tedavi edilen suçlularda, tekrar suç işleme oranı beşte bir. Tedavi edilmeyen yetişkin suçlularda bu oran 3 kat daha yüksek.

'Bilişsel bozukluk'

İnsan beyni saniyede yaklaşık 11,2 milyon bilgi parçacacığını işliyor. İnsanlar, bunun çok çok az bir kısmının (45) farkına varıyor. Gerisi insan beynince filtreleniyor ve bu mekanizmaya "dikkat" deniyor.

Dikkat bozukluğu olan insanlarda bu filtre çalışmıyor. Bu da başta tedavi olmak üzere birçok önemli konuda insanların daha az konsantre olmalarına yol açıyor.

"Bilişsel bozukluk" olarak adlandırılan bu durum, şizofreni ve diğer psikolojik bozukluklara neden oluyor.

Müzik terapisti Rob van Alphen, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamda, ciddi psikiyatri hastaların tedavisinde, dikkatin başarı için en belirleyici unsur olduğunu belirterek, müzik terapisinin bunu sağladığını söyledi.

Hollanda'da her yıl ülkede yaklaşık 30 bin kişi mahkeme kararıyla kapalı bir psikiyatri kurumuna gönderiliyor.

Cinayet gibi ağır suçlardan hüküm giyen yaklaşık 200 mahküm da TBS kliniklerinde tutuluyor.

Amsterdam, Hollanda, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:30 
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