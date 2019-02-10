Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Yaşayan Filistinliler İçin 'Doğum Yeri' Kararı

Hollanda'da Yaşayan Filistinliler İçin 'Doğum Yeri' Kararı

51 dakika önce

Hollanda, ülkede yaşayan ve 1948'ten sonra doğan Filistinliler'in doğum yerini resmi olarak Gazze ve Batı Şeria yazılmasına olanak sağlayan yasa tasarısını onayladı.

Hollanda'da Yaşayan Filistinliler İçin 'Doğum Yeri' Kararı, System.String[]
Hollanda, ülkede yaşayan ve 1948'ten sonra doğan Filistinliler'in doğum yerini resmi olarak Gazze ve Batı Şeria yazılmasına olanak sağlayan yasa tasarısını onayladı. 

Hollanda'da Devlet Sekreteri Raymond Knops, Cuma günü Temsilciler Meclisi'nde, ülkede yaşayan Filistinliler'in doğum yerini artık Gazze ve Batı Şeria olarak yazdırabileceklerini söyledi.

Filistin'in bir devlet olarak tanınmadığı Hollanda'da, Filistinliler'in doğum yeri 'İsrail' ya da 'bilinmiyor' olarak yazılıyordu.

Knops'un duyurduğu onaylanan yasa tasarı ile birlikte Hollanda'da yaşayan Filistinliler doğum yerlerini Gazze Şeridi, Barı Şeria ya da Doğu Kudüs olarak değiştirebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:18 Kaynak: DHA

Batı Şeria, Gazze, Hollanda, Dünya
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