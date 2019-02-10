Hollanda'da Yaşayan Filistinliler İçin 'Doğum Yeri' Kararı
51 dakika önce
Hollanda, ülkede yaşayan ve 1948'ten sonra doğan Filistinliler'in doğum yerini resmi olarak Gazze ve Batı Şeria yazılmasına olanak sağlayan yasa tasarısını onayladı.
Hollanda
, ülkede yaşayan ve 1948'ten sonra doğan Filistinliler'in doğum yerini resmi olarak Gazze
ve Batı Şeria
yazılmasına olanak sağlayan yasa tasarısını onayladı.
Hollanda'da Devlet Sekreteri Raymond Knops, Cuma günü Temsilciler Meclisi'nde, ülkede yaşayan Filistinliler'in doğum yerini artık Gazze ve Batı Şeria olarak yazdırabileceklerini söyledi.
Filistin'in bir devlet olarak tanınmadığı Hollanda'da, Filistinliler'in doğum yeri 'İsrail
' ya da 'bilinmiyor' olarak yazılıyordu.
Knops'un duyurduğu onaylanan yasa tasarı ile birlikte Hollanda'da yaşayan Filistinliler doğum yerlerini Gazze Şeridi
, Barı Şeria ya da Doğu Kudüs
olarak değiştirebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:18 Kaynak: DHA
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