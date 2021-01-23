Hollanda'da yaşayan gurbetçiler Sivas'ta salgından etkilenen hemşehrilerini sevindirdi - Son Dakika

Hollanda Sivaslılar Platformu üyesi gurbetçiler, düzenledikleri kampanyayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen hemşehrilerinin temel ihtiyaçlarını karşıladı, borçlarını ödedi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 sürecinde zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında, Hollanda'da yaşayan hayırseverler arasında toplanan paralarla Sivas'ta ihtiyaç sahiplerinin 4 mahalle bakkalına olan tüm borçları ödendi, 105 aileye içinde temel ihtiyaçların yer aldığı gıda kolisi dağıtıldı.

Söz konusu kampanyayla ayrıca 105 aileye 150 liralık alışveriş çeki ulaştırılırken, bazı ailelerin de kışlık yakacak ve sağlık giderleri karşılandı.

Kentteki 9 esnafın borçlarının kapatıldığı yardımlarla, 5 ailenin ise kira ve doğalgaz borçları ödendi.

Yardımlarla ayrıca, lokanta, çay ocakları ve inşaat gibi gündelik işlerde çalışırken salgın döneminde işsiz kalan 35 kişiye maddi destek verildi.

Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil, ihtiyaç sahiplerini, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve mahalle bakkalları ile görüşerek tespit ettiklerini belirtti.

Amaçlarının Kovid-19 döneminde ihtiyaç sahiplerine maddi destek vererek yardımlaşma geleneğini sürdürmek olduğunu aktaran Çitil, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını, toplanan paralarla doğal ortamlarına mama ve yem bıraktıklarını sözlerine ekledi.