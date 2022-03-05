Hollanda'da yaşayan Ruslar, ülkelerinin Ukrayna'ya saldırısını protesto etti - Son Dakika

Hollanda'da yaşayan Ruslar, Lahey kentinde ülkelerinin Ukrayna'ya saldırısın??????a tepki gösterdi.

Rusya'nın Lahey Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen eyleme çok sayıda Rus katıldı, bazı Ukraynalı ve Hollandalılar da göstericilere destek verdi.

Savaşın bir an önce durdurulmasını isteyen göstericiler, Ukrayna bayrakları ile "Ben bir Rus'um ve bu savaşı istemiyorum, Putin dur", "Putin'i durdur, savaşı durdur", "Bu savaşı hemen durdur", "Ruslar, Putin ile eşit değildir" ve "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı pankartlar taşıdı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.

Gösteriyi organize eden Özgür Rusya Hollanda (FreeRussiaNL) Grubu üyelerinden Svetlana Pvlaeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda'da yaşayan Rusların, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili düşüncelerini ifade etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Pvlaeva, "Gür bir sesle Putin'e ve savaşa karşı olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Bu nedenle bugün Rusya'nın Lahey Büyükelçiliği karşısında eylem yapıyoruz. Bazı Ukraynalı ve Hollandalı vatandaşlar da bizi desteklemek için burada." dedi.

Rusların gösterisini desteklemeye gelen ve soyadını vermek istemeyen Ukraynalı Catherina da ülkesinde yaşananların çok kötü olduğunu ve ülkesinin bombardıman altında bulunduğunu dile getirdi.

Catherina, "Annem ve babam halen oradalar ve saklanıyorlar. Hasta olan dedem ilaçlarını tedarik edemiyor. Bu nedenle herkesin bizi desteklemesi, özellikle de Rusların bizi desteklemesi, bizim için çok önemli çünkü onların Putin'i indirmek için yeterli güçleri var." diye konuştu.

Diğer yandan aynı saatlerde Lahey kentindeki Koekamp Meydanı'nda da yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek için bir araya geldi.