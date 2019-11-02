Hollanda'da yaşları 15 ile 18 arasında değişen bir grup, çıplak fotoğraf şantajıyla 100 bin euro...

Hollanda'da yaşları 15 ile 18 arasında değişen bir grup gencin, sosyal medya aracılığıyla çıplak görüntülerini elde ettikleri çok sayıda kişiye şantaj yaparak 100 bin eurodan fazla gelir elde etikleri ortaya çıktı.

Çetenin, şantaj yoluyla para aldığı kurbanlar arasında 14 yaşındaki çocuklar da bulunuyor.

Hollanda polisinin açıklamasına göre, yaşları 15 ile 18 arasında değişen çocuklar tarafından oluşturulan çete, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarını kullandı.

Ağırlıklı olarak erkekleri hedef alan çete üyeleri, sosyal medya üzerinde yaptıkları yazışmalarda kendilerini kadın olarak tanıttı. Cinsel içerikli yazışmalar sırasında, karşısındakileri çıplak fotoğraf göndermeye ikna ettiler.

Çete üyeleri, elde ettikleri çıplak fotoğraflar aracılığıyla, şantaj yoluyla bu kişileri para ödemeye zorladı. Hollanda polisine göre, 100'den fazla kişi, çetenin kurbanı oldu.

Çete üyeleri, aralarında 14 yaşındaki çocukların da yer aldığı kurbanlardan, 100 bin eurodan fazla para aldı. Şantaja maruz kalanlar, çete üyelerine 40 eurodan 1000 euroya varan miktarlarda para ödedi.

Çete, ödemeye rağmen kurbanların peşini bırakmadı. Onlardan daha fazla ödeme yapmalarını isteyerek, aksi takdirde çıplak fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşmakla tehdit etti.

Bunun üzerine, 3 kurbanın şikayeti sonucu konu polise yansıdı. Ağustos sonunda başlayan araştırma kapsamında yaşları 15 ile 18 arasında değişen 8 çocuk gözaltına alındı.

Savcılığa göre, zanlılar oldukça iyi örgütlenmişti. Bir grup sosyal medyada sahte hesaplarla yeni kurban arayışına girerken, bir başka grup da şantaj ve para tahsilatı ile uğraştı.

Ancak bu olay ilk değil. Hollanda polisi, son aylarda çıplak görüntülerini kullandığı kişilerden şantaj yoluyla para sızdıran 30 kişiyi gözaltına aldı.

Savcılık, gençler arasında giderek yaygınlaşan bu "yeni suç" konusuna odaklanıyor. Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan Savcı Sanne van der Harg'a göre, daha önce dükkanlarda hırsızlıkla suça başlayan gençler, artık günümüzde sosyal medya aracılığıyla suçla tanışıyor.

Şu ana kadar çocuk çetesi tarafından mağdur edilen sadece 3 gencin şikayette bulunduğunu belirten Hollandalı savcıya göre, çoğu mağdur utandığı için sesini çıkaramıyor.

Van der Harg, kurbanlara, asla şantaja boyun eğmemeleri ve böyle bir durumla karşılaşmaları halinde derhal polise başvurmaları çağrısında bulundu.