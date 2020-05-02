Hollanda'da yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine YTB aracılığıyla sıcak yemek - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından dünya çapında başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk STK'lar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor. Sokağa çıkma yasağının yaşandığı ülkelerdeki yaşlılara ve geliri düşük vatandaşlara destek olunuyor.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile dünyanın birçok noktasında Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları STK'larla Yeni Korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı mücadelesini sürdürüyor. Türk STK'lar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarla işbirliği halinde yürütülen kampanyalarla yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları karşılanırken üretilen maske, önlük başta olmak üzere hijyen malzemeleri ise faaliyet gösterilen bölgedeki hastanelere bağışlanıyor. Salgınla mücadelede çalışan sağlık personellerine de moral vermek için hediyeler takdim ediliyor. Ayrıca, tek yaşayan yaşlı vatandaşlar ve bakım evleri ziyaret edilerek ihtiyaçlar karşılanıyor. İkameti Türkiye'de olan fakat salgın sebebiyle Türkiye'ye geri dönemeyen vatandaşlar için de Ramazan ayı boyunca sıcak yemekler hazırlanıyor.



İhtiyaç sahipleri için sıcak yemek paketleri



Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Amsterdam Eyüp Sultan Cami Derneği ile "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında yapılan çalışmalarla yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Bölgede yaşayan düşük gelirli ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara Ramazan ayı içerisinde sıcak yemekler temin ediliyor. Salgından dolayı Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için de Ramazan ayı boyunca her gün sıcak yemek paketleri hazırlanıyor. - ANKARA