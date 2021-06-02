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Hollanda'da yeni hayvan hakları yasası kabul edildi, Tarım Bakanı ve hayvan üreticileri tepkili - Son Dakika
BBC

Hollanda'da yeni hayvan hakları yasası kabul edildi, Tarım Bakanı ve hayvan üreticileri tepkili

02.06.2021 14:55
Hollanda'da yeni hayvan hakları yasası kabul edildi, Tarım Bakanı ve hayvan üreticileri tepkili, System.String[]

Hollanda Senatosu, yeni hayvan hakları yasasını onayladı.

Hollanda Senatosu, yeni hayvan hakları yasasını onayladı. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan yasa uyarınca, evcil hayvanların kulübe ya da kafeste tutulmasına izin verilmeyecek. Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten ve hayvan üreticileri yasaya tepkili. Schouten'e göre, "yasanın bu şekilde uygulanması imkansız".

Hayvanların mümkün olduğunca doğal davranışlar sergilemesini öngören yasa kapsamında, çiftlik hayvanları toplu halde tutulamayacak. Sığır ve domuz yavruları, doğduktan kısa süre sonra annelerinden ayrılamayacak.

Hollanda Tarım Bakanlığı ve hayvan üreticileri, yeni yasanın hayvancılığın sonunu getirebileceğini savunuyor. Bakanlık, Parlamento'nun "hayvanların doğal davranışı" konusuna netlik kazandırmasını istiyor.

Hollanda'da 150 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 6, 75 sandalyeli Senato'da da 3 üyeye sahip olan Hayvanları Koruma Partisi (PvdD), yeni hayvan hakları yasası konusunda parlamentoyu ikna etti.

PvdD Milletvekili Leonie Vestering'in, Nisan ayında Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma yeni yasanın kabulünde etkili oldu.

Vestering, "Bütün ördekler suda yüzer ancak her yıl Hollanda'da kanatlı hayvan çiftliklerinde 8 milyondan fazla ördeğin yüzme suyu yok. Yüzemeyen ve tüm ağırlıkları perdeli ayaklarının üzerinde olan civcivler bir süre sonra düşer ve ölür. Çünkü vücutları yüzmek için yaratılmış" dedi.

Yeni yasaya göre hayvan hakları

Bu konuşmanın ardından 150 milletvekilinden 89'unun oyuyla mevcut hayvan hakları yasasının daha fazla özgürlük içerecek şekilde değiştirilmesi benimsendi. Hollanda Senatosu da, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi öngörülen yasayı onayladı.

Yasa kapsamında artık ördek çiftliklerinde yüzme havuzları olacak. Atların kuyrukları kesilemeyecek. Domuz ve sığır yavruları doğumdan kısa süre sonra annelerinden ayrılamayacak.

Buzağılar ve keçilerin boynuzları kesilemeyecek. Tavşanlar, kafesler yerine toprağı kazabilecekleri yerlerde yaşayacak. Domuzlar, kapalı alanlar yerine çamur içinde vakit geçirecek.

Yeni yasaya göre ahırlar, ağıllar ve kanatlı hayvan çiftlikleri yeniden düzenlenecek, çok sayıda hayvanın aynı kapalı ortamda kalmasına izin verilmeyecek.

Yasa, hayvanların mümkün olduğunca doğal hareket özgürlüğüne sahip olmasını öngörüyor. Bu sadece çiftlik hayvanları için değil, evcil hayvanlar için de geçerli. Örneğin kuşların ve tavşanların kafeslerde tutulmasına izin verilmeyecek.

Hayvanları Koruma Partisi, yeni yasa ile mahkeme kararları doğrultusunda hayvanlara daha iyi bir yaşam sağlanabileceğini düşünüyor.

Yasaya karşı çıkan milletvekilleri, çoğunluğun, neye oy verdiklerini bilmeden "Evet" dediğini savunuyor. Bazı milletvekilleri, bu yasanın evlerde kedi, köpek beslenmesine son verebileceğini bile düşünüyor.

Koyu Protestan görüşe sahip Toplumcu Reform Partisi (SGP), yeni yasayla köpeklerin tasmayla dolaştırılmasının mümkün olmayacağını öne sürüyor.

Hükümet ortağı Hristiyan Demokrat Parti (CDA), hayvanların doğal davranışlarının sınırlanmasının bazen hayvanların çıkarına olduğunu savunuyor. CDA Milletvekili Derk Boswijk, AD gazetesine yaptığı açıklamada, "Köpekleri tasmalı olarak mı gezdirmeliyiz yoksa onlara komşunun kedisini yeme özgürlüğü mü vermeliyiz?" diyor.

Başbakan Mark Rutte'nin partisi liberal sağ VVD de, yasanın uygulanamaz olduğunu, hem çiftlik hem de evcil hayvan sahiplerine ciddi yükümlülükler getirdiğine inanıyor.

Hayvanları Koruma Partisi lideri Esther Ouwehand ise Tarım Bakanlığının, yasanın uygulanması için derhal bir plan hazırlamasını istiyor.

Tarım Bakanlığının, yeni yasama yılında meclisten, "hayvanların doğal davranışı" konusuna açıklık getirmesini ve yasanın, tarım ve evcil hayvanları etkilemeyecek şekilde uygulanması konusunda bir yöntem belirlemesini isteyeceği belirtiliyor.

Hollanda'da yeni hayvan hakları yasası kabul edildi, Tarım Bakanı ve hayvan üreticileri tepkili
Hollanda'da yeni hayvan hakları yasası kabul edildi, Tarım Bakanı ve hayvan üreticileri tepkili

Bekir Pakdemirli, Hayvan Hakları, Hollanda, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da yeni hayvan hakları yasası kabul edildi, Tarım Bakanı ve hayvan üreticileri tepkili - Son Dakika Dünya

BBC

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