Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor

Kovid-19 salgını nedeniyle liglerde 2019-2020 sezonunun sonlandırıldığı Hollanda'da şampiyon ilan edilmemiş, küme düşme ve yükselme uygulanmamıştı.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda 1 Temmuz'dan itibaren spor müsabakalarının düzenlenebileceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 2020-2021'in, 12-13 Eylül 'de başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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