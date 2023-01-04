Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında köprüye ırkçı ifadeler yansıtıldı - Son Dakika
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Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında köprüye ırkçı ifadeler yansıtıldı

04.01.2023 10:42

- Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında köprüye ırkçı ifadeler yansıtıldı Hollanda'da yeni yıl kutlamaları sırasında Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü'ne yansıtılan ırkçı ifadelere ilişkin soruşturma başlatılacak.

- Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında köprüye ırkçı ifadeler yansıtıldı

ROTERDAM - Hollanda'da yeni yıl kutlamaları sırasında Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü'ne yansıtılan ırkçı ifadelere ilişkin soruşturma başlatılacak.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü'ne yeni yıl kutlamaları sırasında ışıkla "Beyazların yaşamı değerlidir", "Mutlu beyaz yıllar", "Bizim insanlarımızın varlığını ve beyaz çocukların geleceğini güvence altına almalıyız" ifadeleri yansıtıldı. Olayın ardından Hollanda Savcılığı tarafından olayla ilgili cezai soruşturma başlatılacağı açıklanarak, ifade özgürlüğünün bir sınırı olduğu ve ifadelerin hiçbir zaman ayrımcılığa teşvik veya başka bir topluluğu rencide etmemesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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Rotterdam, Hollanda, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında köprüye ırkçı ifadeler yansıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da yeni yıl kutlamalarında köprüye ırkçı ifadeler yansıtıldı - Son Dakika
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