Hollanda'da yerel seçimin galibi yerel partiler oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da yerel seçimin galibi yerel partiler oldu

17.03.2022 07:31
Hollanda'da yerel seçimin galibi yerel partiler oldu

Hollanda genelinde yapılan yerel seçimlerde ilk sonuçlara göre, parlamentoda milletvekilleri bulunan iktidar ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) en çok oyu aldı.

Hollanda genelinde yapılan yerel seçimlerde ilk sonuçlara göre, parlamentoda milletvekilleri bulunan iktidar ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) en çok oyu aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin galibi VVD ve yerel partiler oldu.

Göçmen kökenlilerin yoğun yaşadığı başkent Amsterdam'da seçimden İşçi Partisi (PvdA) galip ayrıldı. Rotterdam ve Den Haag'de ise 4 yıl önce olduğu gibi aşırı sağcı yerel partiler Leefbaar Rotterdam ve Mos Grubu birinci sırada yer aldı.

Yerel seçime ilk defa katılan aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (FvD) ile sol partiler olan Volt Partisi ve Bij1 Partisi ise birçok belediyede sandalye elde etme başarısını gösterdi.

Sandıkların yüzde 98,5'inin açıldığı seçimde, ülke genelinde oylarının yüzde 36,4'ünü yerel partiler, yüzde 11,5'ini koalisyon ortaklarından VVD, yüzde 11,2'sini ise Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) aldı. Koalisyonun diğer ortağı D66, oyların yüzde 8,6'sını alırken, Yeşil Sol (GroenLinks) yüzde 8,3 ve PvdA ise yüzde 7,7 oy oranında kaldı.

Yerel partilerin oyları 4 yıl önceki seçime göre yükselirken, koalisyon ortaklarının hepsinin oylarında gerileme yaşandı.

Denk Partisi 15 belediyede 26 meclis üyeliği kazandı

Önemli kentlerden Rotterdam'da 4, Lahey ve başkent Amsterdam'da ise ikişer meclis üyesi çıkaran, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, 15 belediyede toplam 26 meclis üyeliği elde etti.

Seçimde yarışan yüzlerce Türk kökenli adayın durumu ise büyük ölçüde tercihli oyların sonucunun açıklanmasıyla belli olacak.

Sandık başına giden yaklaşık 13,6 milyon seçmenin, belediye meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek için oy kullandığı seçimin resmi sonuçları 21 Mart'ta açıklanacak.

Dört yıl önce yüzde 54,1 olan seçime katılım oranı gerileyerek bu yıl yüzde 50,3'te kaldı.

YORUMLAR
500
Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek Başkan Türkyılmaz, Ankara'da büyükelçilerle bir araya geldi Başkan Türkyılmaz, Ankara'da büyükelçilerle bir araya geldi

Demokrasi, Hollanda, Özgürlük, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da yerel seçimin galibi yerel partiler oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:11 Tek gol Burak Yılmaz'dan! Chelsea, deplasmanda Lille'i 2-1 yendi
01:08 Çeyrek final biletini garantiledi! Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi
01:06 Şaşırtan sonuçlar çıktı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti
00:48 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada birleşti
00:33 FED Başkanı Powell "Faiz artışı devam edecek" mesajı verdi
00:27 Bakan Koca, "büyük bir adım atıldı" sözleri ile duyurdu! Şiddetin önlenmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
00:14 "O bir savaş suçlusu" sözlerine Rusya'dan anında cevap geldi: Bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz
00:08 Büyük başarı! Burak Yılmaz, eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu
23:33 Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 07:37:14. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da yerel seçimin galibi yerel partiler oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement