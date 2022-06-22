Hollanda'da yılda yaklaşık 1000 kişi acil servislerdeki yoğunluk sebebiyle ölüyor - Son Dakika
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Hollanda'da yılda yaklaşık 1000 kişi acil servislerdeki yoğunluk sebebiyle ölüyor

22.06.2022 12:30
Hollanda'da yılda yaklaşık 1000 kişi acil servislerdeki yoğunluk sebebiyle ölüyor

Hollanda Acil Tıp Uzmanları Derneğinin açıklamasına göre, araştırmalar ülkede her yıl yaklaşık 1000 kişinin acil servislerdeki yoğunluk ve uzun bekleme süresi nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Hollanda Acil Tıp Uzmanları Derneğinin açıklamasına göre, araştırmalar ülkede her yıl yaklaşık 1000 kişinin acil servislerdeki yoğunluk ve uzun bekleme süresi nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Dernek, Hollanda Parlamentosunun alt kanadında sağlık çalışanları eksikliğiyle ilgili yapılacak tartışmaya yönelik açıklama yaptı.

Personel eksikliğinin acil servislerde yoğunluğa sebep olduğuna dikkat çekilen açıklamada, acil servislerde yeterli personel bulunmaması sebebiyle hastalara zamanında müdahale edilemediği belirtildi.

Derneğin İngiltere'deki bir kurumun 7,5 milyon hasta arasında yaptığı araştırmaya dayandırdığı verilere göre, acil servislerde 4 ila 6 saat müdahale edilmeyi bekleyen her 191 hastadan birinin müdahalenin gecikmesi sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, bekleme süresinin 6 ile 8 saat arasında olduğu durumlarda 82 hastadan birinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Hollanda'da acil servise gelen hastaların yüzde 24'ünün 4 saatten fazla bekletildiği ifade edilen açıklamada, araştırma sonuçlarına göre Hollanda'da her sene 940 hastanın acil servislerdeki yoğunluk sebebiyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, Dernek Başkanı David Baden'in "Acil servislerdeki personel eksikliğine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın olmaması beni şaşırtıyor." şeklindeki değerlendirmelerine yer verildi.

Baden, acil servislerdeki personel eksikliğinin giderilmesi için en az 1200 yeni doktora ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Hollanda Parlamentosunda acil servislerdeki personel sıkıntısına ilişkin görüşmenin 6 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Hollanda, England, Güncel, Son Dakika

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