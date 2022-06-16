Hollanda'da yoğunluğa çözüm bulamayan Amsterdam Havalimanından tazminat talebi

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR), Amsterdam Schiphol Havalimanının yoğunluk nedeniyle bu yaz uçuşları iptal etme planına karşı tazminat talebinde bulunacaklarını duyurdu.

ANVR tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumun yüz binlerce Hollandalının tatilinin devam edip etmeme konusunda süregelen belirsizlik konusunda Schiphol'e ve hükümete öfkeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Schiphol'un "başarısız personel politikası" nedeniyle, önceden yapılan tatil rezervasyonlarının yazın iptal edilme riski bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Schiphol'un bu yaz bazı uçuşları iptal etmesi durumunda seyahat acentelerine ve tatil için rezervasyon yapanlara verilen zarardan dolayı tazminat talebinde bulunulacağı kaydedildi.

Yoğunluğa çözüm bulunamıyor

Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri, nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.

Yoğunluğu azaltmak için uçuşuna kalan süre 4 saatten fazla olan yolcular havalimanı dışında bekletiliyor.

Schiphol Havalimanı yönetimi bugün, yoğunluk nedeniyle bu yaz bazı uçuşların iptal edeceğini duyurmuştu.