Hollanda'da yoğunluğa çözüm bulamayan Amsterdam Havalimanından tazminat talebi - Son Dakika
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Hollanda'da yoğunluğa çözüm bulamayan Amsterdam Havalimanından tazminat talebi

16.06.2022 17:36
Hollanda'da yoğunluğa çözüm bulamayan Amsterdam Havalimanından tazminat talebi

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR), Amsterdam Schiphol Havalimanının yoğunluk nedeniyle bu yaz uçuşları iptal etme planına karşı tazminat talebinde bulunacaklarını duyurdu.

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR), Amsterdam Schiphol Havalimanının yoğunluk nedeniyle bu yaz uçuşları iptal etme planına karşı tazminat talebinde bulunacaklarını duyurdu.

ANVR tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumun yüz binlerce Hollandalının tatilinin devam edip etmeme konusunda süregelen belirsizlik konusunda Schiphol'e ve hükümete öfkeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Schiphol'un "başarısız personel politikası" nedeniyle, önceden yapılan tatil rezervasyonlarının yazın iptal edilme riski bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Schiphol'un bu yaz bazı uçuşları iptal etmesi durumunda seyahat acentelerine ve tatil için rezervasyon yapanlara verilen zarardan dolayı tazminat talebinde bulunulacağı kaydedildi.

Yoğunluğa çözüm bulunamıyor

Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri, nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.

Yoğunluğu azaltmak için uçuşuna kalan süre 4 saatten fazla olan yolcular havalimanı dışında bekletiliyor.

Schiphol Havalimanı yönetimi bugün, yoğunluk nedeniyle bu yaz bazı uçuşların iptal edeceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Schiphol Havalimanı, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da yoğunluğa çözüm bulamayan Amsterdam Havalimanından tazminat talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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