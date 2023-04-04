Hollanda'da tren faciası! Raylardaki inşaat malzemeleri yüzünden devrildi: 1 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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Hollanda'da tren faciası! Raylardaki inşaat malzemeleri yüzünden devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

04.04.2023 10:41

Hollanda'nın Lahey şehri yakınlarında içinde yaklaşık 50 kişinin seyahat ettiği yolcu treni raylardan çıktı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi hastanelik oldu. Kazanın tren raylarında kalan inşaat malzemeleri nedeniyle yaşandığı düşünülüyor.

Hollanda'nın güneyindeki Lahey kenti yakınlarında bulunan Voorschoten kasabasında içinde yaklaşık 50 kişinin bulunduğu bir yolcu treni raydan çıktı. Yerel saatle 03.25 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hollanda'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 30 yaralı

1 ÖLÜ, 30 YARALI

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü anlarda Leiden ve Lahey arasındaki tren seferleri kısa süreliğine askıya alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Hollanda'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 30 yaralı

TREN RAYLALARINDA İNŞAAT MALZEMELERİ KALMIŞ

Hollanda Demiryolları NS sözcüsü Erik Kroeze, kazaya bir yük trenin de karıştığını söyleyerek, konuya ilişkin detayları paylaşmadı.Voorschoten Belediye Başkanı Nadine Stemerdink ise kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz trajik bir kaza. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki yas tutacağımız bir can kaybı yaşandı. Duygu ve düşüncelerim yakınları zarar gören aileler ile birlikte" dedi.

Kazanın tren raylarında kalan inşaat malzemeleri nedeniyle yaşandığı üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA
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Hollanda, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda'da tren faciası! Raylardaki inşaat malzemeleri yüzünden devrildi: 1 ölü, 30 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da tren faciası! Raylardaki inşaat malzemeleri yüzünden devrildi: 1 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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