Hollanda'da yoldan çıkan tır mangal partisinde bulunanlara çarptı - Son Dakika
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Hollanda'da yoldan çıkan tır mangal partisinde bulunanlara çarptı

28.08.2022 01:28
Hollanda'da yoldan çıkan tır mangal partisinde bulunanlara çarptı

Hollanda'da yoldan çıkan tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Hollanda'da yoldan çıkan tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Hollanda Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir tırın yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde bulunan bir mahallede büyük bir mangal partisinin olduğu ve tırın orada bulunan kalabalığa daldığı ifade edildi.

Kazanın nedeninin henüz belli olmadığı, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da yoldan çıkan tır mangal partisinde bulunanlara çarptı - Son Dakika

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