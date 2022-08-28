Hollanda'da tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
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Hollanda'da tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

28.08.2022 14:30
Hollanda'da tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Hollanda'da yoldan çıkan tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hollanda'da yoldan çıkan tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hollanda Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir tırın yoldan çıktığı ve olay yerinde bulunan mahallede düzenlenen mangal partisindeki kalabalığa daldığı ifade edildi.

Açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazanın nedeninin henüz belli olmadığı aktarılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün "ölümcül bir trafik kazasına neden olmaktan" gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sürücünün kaza esnasında alkollü olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
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