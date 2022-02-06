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Hollanda'da yüzlerce genç sabah namazında buluştu - Son Dakika

Hollanda'da yüzlerce genç sabah namazında buluştu

06.02.2022 12:10

Hollanda'da yaklaşık 400 genç, Schiedam kentinde Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi camisinde sabah namazında buluştu.

Hollanda'da yaklaşık 400 genç, Schiedam kentinde Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi camisinde sabah namazında buluştu.

Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF) Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen "cemaatle sabah namazı" etkinliğine ülkenin farklı kentlerinden yaklaşık 400 genç katıldı.

Yıldız İslam Merkezi camisindeki etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, namaz öncesi ve sonrası gençlere zem zem suyu, hurma, takke ve simit dağıtıldı.

NIF Gençlik Başkanı Ömer Kıraç, namaz sonrası yaptığı konuşmada, sabah namazında buluşan 400 gencin bir bayram havası oluşturduğunu belirterek bu tablodan dolayı gelecek için ümitvar olduklarını söyledi.

Kıraç, "Sabahın en bereketli vaktinde yüzlerce gencimizle yüreği ve gönlü iman ve heyecan dolu kardeşlerimizle ülkemizin farklı şehirlerinden soğuk havada ve zor şartlarda sıcak yatağımızı terk ederek Allah'ın evine geldik. Bunu nasip eden Rabb'imize şükürler olsun." dedi.

Gençlerin her hafta oturdukları kentlerdeki camilerde pazar günü sabah namazında buluştuğunu ifade eden Kıraç, yılda bir kere tüm gençlerin bir araya gelerek toplu sabah namazı kıldıklarını ve bunun heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Hollanda'da yüzlerce genç sabah namazında buluştu
Hollanda'da yüzlerce genç sabah namazında buluştu
Hollanda'da yüzlerce genç sabah namazında buluştu
Hollanda'da yüzlerce genç sabah namazında buluştu

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Hollanda, Namaz, İslam, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da yüzlerce genç sabah namazında buluştu - Son Dakika


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