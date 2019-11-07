Son Dakika Haberleri: Hollanda daha fazla turist istemiyor: 'Gece hayatı ve uyuşturucu için gelmeyin'
Son Dakika Dünya Hollanda daha fazla turist istemiyor: 'Gece hayatı ve uyuşturucu için gelmeyin'

Hollanda daha fazla turist istemiyor: 'Gece hayatı ve uyuşturucu için gelmeyin'

6 saat önce

Hollanda hükümeti, ülkeyi ziyaret eden turist sayısını azaltmak için harekete geçti. Özellikle başkent Amsterdam'da kent sakinleri, sayıları her geçen gün artan turistlerin yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini savunuyor.

Hollanda daha fazla turist istemiyor: 'Gece hayatı ve uyuşturucu için gelmeyin', System.String[]

Hollanda hükümeti, ülkeyi ziyaret eden turist sayısını azaltmak için harekete geçti. Özellikle başkent Amsterdam'da kent sakinleri, sayıları her geçen gün artan turistlerin yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini savunuyor.


Dünyanın en popüler 10 turizm güzergahı arasında gösterilen 17 milyon nüfuslu Hollanda, geçen yıl 18 milyondan fazla turist ağırladı. Ülkeyi ziyaret eden turist sayısının 2019 yılında 20 milyona ulaşması, 10 yıl içinde ise 29 milyonu bulması bekleniyor.

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Amsterdam, Hollanda, turist, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:28 
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