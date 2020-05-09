Hollanda'daki 302 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Ankara'ya getirildi - Son Dakika

Hollanda'daki aralarında 7 bebeğin de bulunduğu 302 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Hollanda'dan Türk vatandaşlarını getiren THY "Ege" uçağı, saat 23.05'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesi, bebek arabaları ve yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gölbaşı'ndaki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.