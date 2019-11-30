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Hollanda'daki bıçaklı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Hollanda'nın Lahey kentinde dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Hollanda'daki bıçaklı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı, System.String[]

Hollanda'nın Lahey kentinde dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Hollanda polisinin yaptığı yazılı açıklamada, Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'ndaki bıçaklı saldırıyla bağlantılı 35 yaşında bir kişinin kent merkezinde gözaltına alındığı belirtildi. Zanlının sabit bir ikametinin olmadığı ifade edildi. Zanlının sorgulanmak üzere polis bürosuna sevk edildiği kaydedildi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 15 yaşlarında iki kız çocuğu ve 13 yaşında bir erkek çocuğu yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra aynı akşam taburcu olan yaralıların birbirlerini tanımadıkları bildirilmişti.

Polis olayın her türlü senaryoya açık olduğunu belirtmişti.

Saldırı sonrası polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın açık tenli, 45-50 yaşlarında olduğu bilgisinin doğru olmadığı kaydedilmişti.

Hollanda, Polis, Lahey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:56 Kaynak: AA
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