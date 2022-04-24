Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

24.04.2022 17:57
Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

NOORDWIJK, 24 Nisan (Xinhua) -- Hollanda'nın Noordwijk şehrinde Cumartesi günü düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında çiçeklerle süslenmiş renkli geçit töreni araçları 42 kilometre yol kat etti.

NOORDWIJK, 24 Nisan (Xinhua) -- Hollanda'nın Noordwijk şehrinde Cumartesi günü düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında çiçeklerle süslenmiş renkli geçit töreni araçları 42 kilometre yol kat etti.

Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Hollanda'nın Noordwijk kentinde düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni'ndeki geçit töreni araçları, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Hollanda'nın Noordwijk kentinde düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında performans sergileyen bir sanatçı, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Hollanda'nın Noordwijk kentinde düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında performans sergileyen bir sanatçı, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

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Cumartesi, 23 Nisan, Hollanda, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika


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