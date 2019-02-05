Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Hayırseverlerden Köydeki Öğrencilere Yardım

Hollanda'daki Hayırseverlerden Köydeki Öğrencilere Yardım

1 saat önce

Hollanda'daki hayırseverler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 köy okulunda okuyan öğrencilere yardım yaptı.

Hollanda'daki Hayırseverlerden Köydeki Öğrencilere Yardım, System.String[]
Hollanda'daki hayırseverler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 köy okulunda okuyan öğrencilere yardım yaptı.

Hollanda'daki hayırseverler "çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında Kozluk Yıldızlı Köyü İlköğretim Okulu, Yapaklı İlköğretim Okulu ve İnişli İlköğretim Okulunda okuyan 165 çocuğa giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

Bere, atkı, mont, kazak, eldiven, ayakkabı, çorap ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu yardımlar çocuklara dağıtıldı.

Hollanda'dan gönüllü olarak yardımları dağıtmaya gelen Devrim Tamer Memişoğlu, yardımlarının devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:47 Kaynak: AA

Batman, Kozluk, Hollanda, Güncel
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