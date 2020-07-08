Hollanda'daki işkence konteynerleri "ittifak" adı verilen mafya grubuna ait çıktı

Hollanda'nın Kuzey Brabant eyaletindeki Wouwse Plantage köyünde ele geçirilen işkence amaçlı düzenlenmiş 7 gemi konteynerinin, uyuşturucu çetesi lideri Ridouan Taghi'ye karşı güçbirliği yapan "İttifak" adlı mafya grubuna ait olduğu belirtiliyor.

Hollanda polisi, işkence konteynerleri ile bağlantılı olan uyuşturucu çetesinin lideri olduğu gerekçesiyle, 40 yaşındaki Robin van O.'yu gözaltına aldı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Telegraaf'ın polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Utrecht kentinde spor salonu sahibi olan van O., ittifak adlı oluşumun beyni.

Hollanda'daki çeşitli suç grupları, bu yılın başında Dubai'de yakalanan uyuşturucu çetesi lideri Ridouan Taghi'ye karşı güç birliği yapma kararı aldı.

İttifak adı verilen uyuşturucu organizasyonunda, Robin van O.'nun yanı sıra, 2018'de İspanya'da silahlı saldırı sonucu yaralanan Hamza Ziani de yer alıyor.

Taghi ile mücadele eden örgütün arkasındaki ismin ise, Taghi'nin tasfiye listesinde yer alan ve halen Fas'ta tutuklu bulunan Mustapha F. olduğu belirtiliyor.

Hollanda polisi, işkence konteynerlerinin varlığını, Fransız makamlarıyla ortaklaşa yürütülen şifreli telefon şebekesi EnroChat soruşturması sırasında saptadı.

Lüks dairesinde yakalandı

Hollanda'daki en azılı suçluların kaldığı Vught Kapalı Cezaevinde'deki bazı suç örgütü liderlerinin gizli konuşmalarından, işkence talimatı ve yöntemlerine ilişkin bilgiler elde edildi.

Cezaevindeki konuşmalarda, Wouwse Plantage köyündeki işkence konteynerlerinden "tedavi odası" diye söz edildi. Bazı isimlerin, burada "sandalyeye oturtulması" konuşuldu.

Bu bilgiler ışığında 13 ayrı yere eşzamanlı operasyon yapan polis, örgütün liderlerinden biri olan Robin van O.'yu, Lahey'deki lüks bir dairede yakaladı.

Hollanda polisi, Wouwse Plantage köyünde daha önce bir uyuşturucu laboratuvarının yakalandığı bölgeye 22 Haziran'da yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Burada, van O.'ya ait olduğu belirelenen altısı hücre, biri de işkence odası olarak düzenlenmiş, ses geçirmeyen toplam yedi konteyner bulundu.

İşkence odası olarak kullanılan konteynerde, neşter, pense, testere, kelepçe ve zincir gibi çok sayıda işkence aletinin yanı sıra, sinyal kesiciler ile yere sabitlenmiş bir dişçi koltuğu bulundu.

Polis, işkence konteynerleri ile ilgili Robin van O. ile birlikte toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Savcılığa göre, ele geçirilen örgüt, bir tasviye operasyonuna hazırlanıyordu.

Suç örgütü, "profesyonel adam kaçırma" konusunda tutuklama ve gözlem ekipleri oluşturdu.

Baskınlarda çok sayıda silah ele geçirildi

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda aralarında ağır silahlar dahil 25 silah ele geçirildi.

Hollanda ve Fransa polisinin ortak soruşturması sonucu, geçtiğimiz günlerde şifreli telefon şebekesi EnroChat'in çok sayıda mesajı ele geçirildi. Yaklaşık 50 bin kullanıcısından 12 bini Hollanda'da bulunan telefon şebekesinin takibi sonucu, 20 milyondan fazla mesaj polisin eline geçti.

Mesajların incelenmesi sonucu Hollanda'da 100'den fazla kişi gözaltına alındı, çok sayıda tasfiye cinayeti, adam kaçırma ve saldırı bu mesajlar sayesine önlendi. Hollanda ve Fransa'dan verilen bilgiler ışığında İngiltere, İsveç ve Norveç'te de yüzlerce kişi gözaltına alındı.