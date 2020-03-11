Hollanda'daki koronavirüs toplantısı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hollanda'daki koronavirüs toplantısı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika Dünya

Hollanda'daki koronavirüs toplantısı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

Hollanda'da yapılması planlanan koronavirüslerin yayılmasının önlenmesine yönelik bilimsel toplantı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Hollanda'daki koronavirüs toplantısı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Hollanda'da yapılması planlanan koronavirüslerin yayılmasının önlenmesine yönelik bilimsel toplantı, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.


Nido2020 isimli (Uluslararası Nidovirüs Sempozyumu) 2021 yılına ertelendi. Her üç yılda bir gerçekleşen toplantının, 10-14 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın kuzeyindeki Egmond aan Zee köyünde yapılması planlanıyordu.

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Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:00 
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