Hollanda'daki koronavirüs toplantısı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Hollanda'da yapılması planlanan koronavirüslerin yayılmasının önlenmesine yönelik bilimsel toplantı, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.



Nido2020 isimli (Uluslararası Nidovirüs Sempozyumu) 2021 yılına ertelendi. Her üç yılda bir gerçekleşen toplantının, 10-14 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın kuzeyindeki Egmond aan Zee köyünde yapılması planlanıyordu.