Hollanda'daki kurum ve kuruluşlar, Rusya ve Belarus'a çeşitli alanlarda yaptırım uyguluyor - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Hollanda'daki kurum ve kuruluşlar, finans, enerji, kültür ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazedeki yaptırımları, Rusya ve Belarus'a karşı uygulamaya koydu.

Hollanda Üniversiteler Birliği'nden (UNL) yapılan yazılı açıklamada, üniversite ve araştırma kurumlarının, Rusya ve Belarus'taki kurumlarla iş birliklerini sonlandıracağı bildirildi.

Açıklamada, Rusya ve Belarus'taki eğitim kurumlarıyla finans, bilgi ve veri paylaşımının durdurulduğu, bu ülkelerdeki araştırmacıların Hollanda'ya davet edilmeyeceği kaydedildi.

Kararın Hollanda'da eğitim gören Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşları için değişikliğe sebep olmayacağı belirtilen açıklamada, Rusya ve Belarus'taki Hollandalı araştırmacı ve öğrencilerin güvenli olması durumunda ülkeye dönmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Amsterdam'daki Rus sergisi kapatıldı

Amsterdam Ermitaj Müzesi, Rusya Devlet Ermitaj Müzesi'yle 30 yılı aşkın süredir yürüttüğü iş birliğini sona erdirdiğini duyurdu.

Ağırlıklı olarak Rus sanat eserlerinin yer aldığı müzeden yapılan açıklamada, "Rus Yenilikçiliği/Sanatta Devrim" isimli serginin kapatılarak eserlerin Rusya'ya gönderilmesi kararının alındığı ifade edildi.

Rus kiracı evden çıkarılmak istendi

Ülkedeki kiracıların haklarını korumayı amaçlayan WOON isimli vakıftan yapılan açıklamada, Hollandalı ev sahibi tarafından Amsterdam'da yaşayan kişinin Rus vatandaşı olduğu gerekçesiyle kira kontratının sona erdirilmeye çalışıldığı belirtildi.

WOON'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus vatandaşı kiracıya ev sahibinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar gerekçesiyle kira sözleşmesini sona erdiremeyeceği ve gerektiğinde polise başvurması tavsiyesinde bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Hollandalı şirketler Rusya'daki yatırımlarını durduruyor

Hollanda'nın en büyük emeklilik fonu ABP, Rusya'daki 520 milyon avroluk yatırımını elden çıkaracağını ve Rusya'da yeni yatırım yapmayacağını açıkladı.

Hollandalı bira üreticisi Heineken de Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rusya'ya ihracatı sona erdirdiğini ve Rusya'daki yatırımlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.

Ocak 2022'de merkezini Hollanda'dan İngiltere'ye taşıyan Shell, başta Gazprom olmak üzere Rus enerji şirketlerindeki ortak girişimlerinden ayrılacağını duyurdu.

Shell'in 2021 sonu itibarıyla Rusya'da 3 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor.

Hollandalı şirketlerin yaptırımlarının yanı sıra ülkedeki birçok kurum ve kuruluş, Ukrayna halkına destek olmak için yardım topluyor.

Hollanda'da çeşitli yardım kuruluşlarının yürüttüğü ortak kampanya neticesinde 5 günde Ukrayna'daki savaş mağdurları için 16,2 milyon avro toplandığı bildirildi.