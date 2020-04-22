Hollanda'daki okulların çoğu güvenlik gerekçesiyle Zoom kullanımını yasaklıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hollanda'daki okulların çoğu güvenlik gerekçesiyle Zoom kullanımını yasaklıyor - Son Dakika Dünya

Hollanda'daki okulların çoğu güvenlik gerekçesiyle Zoom kullanımını yasaklıyor

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana uzaktan eğitim modelinin uygulandığı Hollanda'da, çok sayıda ilk ve ortaöğretim okulunun, güvenlik endişesi nedeniyle video konferans programı Zoom'un kullanımını yasakladığı belirtildi.

Hollanda'daki okulların çoğu güvenlik gerekçesiyle Zoom kullanımını yasaklıyor, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana uzaktan eğitim modelinin uygulandığı Hollanda'da, çok sayıda ilk ve ortaöğretim okulunun, güvenlik endişesi nedeniyle video konferans programı Zoom'un kullanımını yasakladığı belirtildi.

Hollanda'daki 6 bin 203 ilkokul, 649 ortaokul ve 272 özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik okul, koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin 16 Mart'ta aldığı karar uyarınca kapatıldı.

Bu okulların birçoğu, internet üzerinden uzaktan eğitime başladı. Hollanda'daki okulların çoğunluğu Microsoft Teams, Google Meet ve Google Hangouts gibi programlar üzerinde öğrencilere ulaşırken, yüzde 12,5'i de, koronavirüs salgını sonrası yaygınlaşan Zoom programını kullanmaya başladı.

Hollanda'nın etkin haber portalı Nu.nl'ye göre, video konferans programı Zoom'la ilgili güvenlik açığı ve gizlilik ihlali iddialarının gündeme gelmesi, Hollanda'daki okullarda kuşku yarattı.

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinin, bu ülkedeki okulların Zoom kullanımını yasakladığını duyurmasının ardından, güvenlik konusundaki tartışmalar arttı.

Kişisel bilgilerin elde edilmesine yönelik kötü amaçlı yazılım iddialarının yanı sıra, güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle, Zoom kullanıcılarının Mac'ini ele geçirmek için kullanılabilecek iki yeni hata keşfetti. Bu hataların, kötü niyetli kişilerin, bilgisayar sahibinin izni olmadan kamera ve mikrofonu açmasına yol açabileceği belirlendi.

Bu tartışma üzerine Hollanda'daki okullar ve onların bağlı olduğu çatı kuruluşlarında, Zoom programının kullanımı konusunda kuşku oluştu. Yüzlerce okul, öğretmenlerine Zoom kullanımını yasakladı.





Bunlardan biri de, Enschede kentindeki Jonge Helden ilkokulu. Okul yöneticisi Ingrid ten Dam, "Zoom'u yasaklıyoruz çünkü bu programın, okul olarak uygulamamız gereken gizlilik gereksinimlerini karşılamadığı ortaya çıktı" dedi.

'Kontrol işlevimiz oldu'

Hollandalı haber portalının, 997 ilk ve ortaokulu kapsayan ataştırmasına göre, yaklaşık 300'den fazla okul, öğretmenlerin Zoom kullanmasını yasakladı. Birçok okul, öğretmen ve öğrencilere, eğtim konusunda sadece bir video konferans programı için izin veriyor.

Zoom sözcüsü, Hollandalı gazetecilere yaptığı açıklamada, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini çok ciddiye aldıklarını belirterek, "Okulların programı güvenli kullanabilmeleri için her zaman kontrol işlevimiz oldu" dedi.

Sözcü, sisteme ilişkin bir güncelleme yayınladıklarını ve eğitimcileri güvenlik seçenekleri konusunda bilgilendirmek için eğtim oturumları düzenlediklerini söyledi.

Koronavirüs, Hollanda, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:36 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 21:52:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda'daki okulların çoğu güvenlik gerekçesiyle Zoom kullanımını yasaklıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]