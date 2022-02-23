Hollanda'daki rehine krizi sona erdi - Son Dakika
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Hollanda'daki rehine krizi sona erdi

23.02.2022 09:07

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Apple mağazasındaki rehine krizi sona erdi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Apple mağazasındaki rehine krizi sona erdi. Polis kaçmaya çalışan silahlı soyguncuyu arabayla çarparak etkisiz hale getirdi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Leidseplein'de yerel saatle 18.00 sularında Apple mağazasına giren silahlı soyguncunun mağazada bulunan en az 1 kişiyi rehin almıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, rehine krizinin yerel saatle 22.30 sularında sona erdiği duyurularak, saldırganın mağazadan koşarak kaçmaya çalıştığı sırada arabayla çarparak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Polis, saldırganın çarpmanın etkisi ile yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olay hakkında devam eden soruşturmanın bir parçası olarak sosyal medyada yayınlanan tüm fotoğrafları ve videoları kullanacaklarını aktaran Polis, saldırgan ve olayın nedeni hakkında kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşmadı.

(İHA)

Hollanda'daki rehine krizi sona erdi
Hollanda'daki rehine krizi sona erdi
Hollanda'daki rehine krizi sona erdi

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Hollanda, Polis, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hollanda'daki rehine krizi sona erdi - Son Dakika


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