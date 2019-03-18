Hollanda'daki Saldırı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu

Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı

Son Dakika! Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz