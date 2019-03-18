Hollanda'daki Saldırıda Gözaltına Alınan Gökmen Tanış'ın Babası Konuştu

Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi olarak açıklanan Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış, "Kendisi ile 3-4 yıldır görüşmüyorum" dedi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi olarak açıklanan Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış, "Kendisi ile 3-4 yıldır görüşmüyorum" dedi.



Hollanda'da yerel saatle 10.45'te Utrecht kentindeki bir tramvayda meydana gelen saldırının şüphelisi olarak açıklanan Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış, "Kendisi 1993 yılından beri Holanda'da yaşıyor. Ben Hollanda'da bir fabrikada çalışıyordum 10 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptım ve onlardan ayrı yaşıyorum. Kendisi ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Daha sonra hiç görüşmedim" diye konuştu. - KAYSERİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hollanda'da Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 6 Yaralı Var

Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor

İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı

Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci