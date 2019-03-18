Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Saldırıda Gözaltına Alınan Gökmen Tanış'ın Babası Konuştu

Hollanda'daki Saldırıda Gözaltına Alınan Gökmen Tanış'ın Babası Konuştu

5 dakika önce

Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi olarak açıklanan Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış, "Kendisi ile 3-4 yıldır görüşmüyorum" dedi.

Hollanda'daki Saldırıda Gözaltına Alınan Gökmen Tanış'ın Babası Konuştu, System.String[]
Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi olarak açıklanan Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış, "Kendisi ile 3-4 yıldır görüşmüyorum" dedi.

Hollanda'da yerel saatle 10.45'te Utrecht kentindeki bir tramvayda meydana gelen saldırının şüphelisi olarak açıklanan Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış, "Kendisi 1993 yılından beri Holanda'da yaşıyor. Ben Hollanda'da bir fabrikada çalışıyordum 10 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptım ve onlardan ayrı yaşıyorum. Kendisi ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Daha sonra hiç görüşmedim" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:51 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hollanda'da Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 6 Yaralı Var Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 17:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Saldırıda Gözaltına Alınan Gökmen Tanış'ın Babası Konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]