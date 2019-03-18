Hollanda'daki Saldırıda Gözaltına Alınan Gökmen Tanış'ın Babası Konuştu
5 dakika önce
Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi olarak açıklanan Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış, "Kendisi ile 3-4 yıldır görüşmüyorum" dedi.
Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi olarak açıklanan Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış, "Kendisi ile 3-4 yıldır görüşmüyorum" dedi.
Hollanda'da yerel saatle 10.45'te Utrecht kentindeki bir tramvayda meydana gelen saldırının şüphelisi olarak açıklanan Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış, "Kendisi 1993 yılından beri Holanda'da yaşıyor. Ben Hollanda'da bir fabrikada çalışıyordum 10 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptım ve onlardan ayrı yaşıyorum. Kendisi ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Daha sonra hiç görüşmedim" diye konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:51 Kaynak: İHA
Hollanda'da Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 6 Yaralı Var
Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor
İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı
Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci