Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Saldırıda Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Hollanda'daki Saldırıda Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

15 dakika önce

- Hollanda'daki saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldiAMSTERDAM - Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, 9 yaralı olduğu belirtildi.

Hollanda'daki Saldırıda Ölü Sayısı 3'e Yükseldi, System.String[]
- Hollanda'daki saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

AMSTERDAM - Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, 9 yaralı olduğu belirtildi.
Hollanda'nın Utrecht kentinin batısında yer alan 24 Ekim Meydanı'nda bir tramvayda silahlı saldırı düzenlendi. Hollanda polisi, olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle Türk asıllı olduğu belirtilen Gökmen Tanış'ın arandığını ifade etti. Belediye Başkanı Jan van Zanen, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, 9 yaralı olduğunu duyurdu.
Polis olayın terörle bağlantılı olabileceğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:52 Kaynak: İHA

Utrecht, Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınpederini Tüfekle Vurarak Öldüren Damadı, Babası Jandarmaya Teslim Etti Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı Son Dakika! Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz Son Dakika! Hollanda'da 3 Kişiyi Öldüren Saldırgan Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 21:07:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Saldırıda Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]