Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Saldırının Türk Kökenli Şüphelisinin Yakalandığı Açıklandı.

Hollanda'daki Saldırının Türk Kökenli Şüphelisinin Yakalandığı Açıklandı.

24 dakika önce

IHAAW203820-ASA/18-03-2019- Hollanda'daki saldırının Türk kökenli şüphelisinin yakalandığı açıklandı.

Hollanda'daki Saldırının Türk Kökenli Şüphelisinin Yakalandığı Açıklandı., System.String[]
IHAAW203820-ASA/18-03-2019

- Hollanda'daki saldırının Türk kökenli şüphelisinin yakalandığı açıklandı. 18.03.2019 20: 38: 20 TSI
NNNN - AMSTERDAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:44 Kaynak: İHA

Hollanda, 3. Sayfa
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