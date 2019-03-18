Hollanda'daki Saldırının Türk Kökenli Şüphelisinin Yakalandığı Açıklandı.
24 dakika önce
IHAAW203820-ASA/18-03-2019- Hollanda'daki saldırının Türk kökenli şüphelisinin yakalandığı açıklandı.
IHAAW203820-ASA/18-03-2019
- Hollanda
'daki saldırının Türk kökenli şüphelisinin yakalandığı açıklandı. 18.03.2019 20: 38: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:44 Kaynak: İHA
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