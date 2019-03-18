Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Silahlı Saldırı

Hollanda'daki Silahlı Saldırı

1 saat önce

Hollandalı emniyet yetkilileri, Utrecht kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir şüphelinin arandığını belirterek yeni bir saldırı ihtimaline karşı kent sakinlerinin evlerinde kalması uyarısında bulundu.

Hollanda'daki Silahlı Saldırı, System.String[]
Hollandalı emniyet yetkilileri, Utrecht kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir şüphelinin arandığını belirterek yeni bir saldırı ihtimaline karşı kent sakinlerinin evlerinde kalması uyarısında bulundu.

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV) Başkanı Pieter-Jaap Aalbersberg, düzenlediği basın toplantısında, yerel yönetimlerin uyarılarının dikkate alınması çağrısı yaptı.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırgan henüz yakalanmadığı için yeni bir saldırı ihtimaline karşı herkesin evinde kalması uyarısında bulunuldu.

Polis sözcüsü Bernard Jens, basına yaptığı açıklamada, sosyal medyada başka saldırıların düzenlendiği yönündeki bilgilerin doğru olmadığını bildirdi.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, başkent Amsterdam, Lahey ve diğer kentlerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Camilere ve okullara giriş çıkışların yasaklandığı bildirilen haberlerde, söz konusu binaların etrafında güvenlik önlemleri alındığı ifade edildi.

Haberlerde ayrıca şehir merkezlerindeki tren istasyonları etrafında da güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:13 Kaynak: AA

Utrecht, Hollanda, Güncel
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