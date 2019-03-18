Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Silahlı Saldırı

Hollanda'daki Silahlı Saldırı

32 dakika önce

Hollanda emniyet yetkilileri, Utrecht kentindeki silahlı saldırıyla ilişkili olarak Türk kökenli Gökman Tanış'ın arandığını bildirdi.

Hollanda'daki Silahlı Saldırı, System.String[]
Hollanda emniyet yetkilileri, Utrecht kentindeki silahlı saldırıyla ilişkili olarak Türk kökenli Gökman Tanış'ın arandığını bildirdi.

Utrecht Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahki saldırıyla ilgili olarak, 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökman Tanış'ın arandığını belirtti.

Açıklamada, Tanış'ı görenlerin kendisine yaklaşmaması ve polise haber vermesi çağrısında bulunuldu.

Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir tramvayın içinde gerçekleşen silahlı saldırıda, yaralananlar olduğu kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:33 Kaynak: AA

Utrecht, Hollanda, Güncel
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