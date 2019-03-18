Hollanda'daki Silahlı Saldırı
32 dakika önce
Hollanda emniyet yetkilileri, Utrecht kentindeki silahlı saldırıyla ilişkili olarak Türk kökenli Gökman Tanış'ın arandığını bildirdi.
Hollanda
emniyet yetkilileri, Utrecht
kentindeki silahlı saldırıyla ilişkili olarak Türk kökenli Gökman Tanış'ın arandığını bildirdi.
Utrecht Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahki saldırıyla ilgili olarak, 37 yaşındaki Türkiye
doğumlu Gökman Tanış'ın arandığını belirtti.
Açıklamada, Tanış'ı görenlerin kendisine yaklaşmaması ve polise haber vermesi çağrısında bulunuldu.
Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir tramvayın içinde gerçekleşen silahlı saldırıda, yaralananlar olduğu kaydedilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:33 Kaynak: AA
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