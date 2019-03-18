Hollanda'daki Silahlı Saldırı
1 saat önce
Hollanda'da Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, kentteki silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hollanda
'da Utrecht
Belediye Başkanı Jan van Zanen, kentteki silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi. Van
Zanen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tramvaydaki saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.
Öte yandan, Utrecht Polisi daha önce "Gökman Tanış" olarak duyurduğu şüphelinin isminin "Gökmen Tanış" olarak düzelttiğini bildirdi.
Hollanda basınına yansıyan bilgide, olay yerine polis helikopterlerinin sevk edildiği ve saldırganın yakalanması için operasyonun sürdüğü aktarıldı.
Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir tramvayın içinde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralananlar olduğu kaydedilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:03 Kaynak: AA
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