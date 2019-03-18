Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Silahlı Saldırı

Hollanda'daki Silahlı Saldırı

28 dakika önce

Hollanda'da düzenlenen silahlı saldırının faili olduğu iddiasıyla yakalanan Gökmen Tanış'ın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, babasıyla irtibatının bulunmadığı belirtildi.

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Hollanda'da düzenlenen silahlı saldırının faili olduğu iddiasıyla yakalanan Gökmen Tanış'ın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, babasıyla irtibatının bulunmadığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda gerçekleştirilen silahlı saldırının şüphelisi olduğu iddiasıyla yakalanan Gökmen Tanış'ın, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinde doğduğu, uzun süre önce ailesiyle Hollanda'ya gittiği, yaklaşık 10 yıl önce Hollanda vatandaşlığına geçtiği, 2007-2008 yıllarında bir akrabasının kızıyla evlenip kısa süre sonra da eşinden ayrıldığı öğrenildi.

AA muhabirinin telefondan ulaştığı baba Mehmet Tanış, Gökmen Tanış'ın ilk evliliğinden oğlu olduğunu ve uzun süredir oğlunun ne sesini duyduğunu ne de kendisini gördüğünü ifade etti.

Baba Tanış, uzun yıllar önce ilk eşinden ayrılıp ardından Türkiye'ye döndüğünü, daha sonra başka biriyle evlendiğini belirtti.

Mehmet Tanış, irtibatı kesildikten sonra oğlunun kimlerle görüştüğünü veya arkadaşlık ettiğini bilmediğini, oğlunun tanıdığı kadarıyla evden işe işten eve gidip gelen sessiz biri olduğunu aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Boğazlıyan, Yozgat, Hollanda, Güncel
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