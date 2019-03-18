Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki Silahlı Saldırının Şüphelisi Türk Asıllı Çıktı

Hollanda'daki Silahlı Saldırının Şüphelisi Türk Asıllı Çıktı

33 dakika önce

- Hollanda'daki silahlı saldırının şüphelisi Türk asıllı çıktıUTRECHT - Hollanda Polisi Utrech şehrinde tramvaya düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin Türk asıllı olduğunu açıkladı.

- Hollanda'daki silahlı saldırının şüphelisi Türk asıllı çıktı

UTRECHT - Hollanda Polisi Utrech şehrinde tramvaya düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin Türk asıllı olduğunu açıkladı.
Hollanda'nın Utrecht şehrinde bir tramvayda silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Hollanda polisi saldırının şüphelilerinden birinin Türk asıllı Gökman Tanış olduğunu açıkladı. Polis, şüpheliyi görenlerin uzaklaşmasını ve polise ihbar etmesi konusunda uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:32 Kaynak: İHA

Utrecht, Hollanda, Güncel
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