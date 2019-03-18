Hollanda'daki Silahlı Saldırının Şüphelisi Türk Asıllı Çıktı
33 dakika önce
- Hollanda'daki silahlı saldırının şüphelisi Türk asıllı çıktıUTRECHT - Hollanda Polisi Utrech şehrinde tramvaya düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin Türk asıllı olduğunu açıkladı.
- Hollanda
'daki silahlı saldırının şüphelisi Türk asıllı çıktı
UTRECHT - Hollanda Polisi Utrech şehrinde tramvaya düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin Türk asıllı olduğunu açıkladı.
Hollanda'nın Utrecht
şehrinde bir tramvayda silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Hollanda polisi saldırının şüphelilerinden birinin Türk asıllı Gökman Tanış olduğunu açıkladı. Polis, şüpheliyi görenlerin uzaklaşmasını ve polise ihbar etmesi konusunda uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:32 Kaynak: İHA
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